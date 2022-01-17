В Киеве заминировали станцию метро "Позняки"
Неизвестный сообщил о минировании метро в Киеве. Из-за сообщения закрыли станцию "Позняки".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский метрополитен.
В настоящее время станцию столичного метро проверяют на наличие подозрительных или взрывоопасных предметов.
"Станция метро "Позняки" закрыта для входа и выхода пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - заявили в метрополитене.
Напомним, вчера в Киеве неизвестный заминировал ряд ТРЦ. Здания пришлось эвакуировать.
До этого в столице из-за анонимного сообщения о минировании эвакуировали аэропорт "Жуляны".
Добавим, в СБУ считают, что волна минирований по Украине связана с гибридной агрессией России.