Третя спроба за останні тижні: з Білорусі знову прокопали хід до Литви

Що відомо про підземний хід

Литовські прикордонники поблизу села Латежеріс виявили підземну комунікацію, викопану під фізичним бар'єром на глибині близько 1,5 метра.

Укріплений колодами та дошками хід простягався з території Білорусі приблизно на 4 метри вглиб Литви. Його отвір з білоруського боку був замаскований камуфляжною тканиною.

У ДПС Литви зазначають, що тунель був недобудованим і не мав виходу за державний кордон, тому нелегали чи інші особи скористатися ним не встигли.

Після проведення процесуальних дій хід засипали землею. За цим фактом розпочато досудове розслідування, винним загрожує до двох років позбавлення волі.

Ситуація на литовсько-білоруському кордоні

Знайдений об'єкт став уже третім тунелем, який прикордонники Варенського загону виявили за останні тижні.

Так 23 липня недобудований тунель завдовжки 5 метрів знайшли поблизу села Піщяй. А вже 26 липня ще один 11-метровий підземний хід із будівельними матеріалами та відрами всередині виявили біля села Пертако.

Загалом від початку року литовська прикордонна служба зафіксувала вже 12 спроб незаконно потрапити до країни шляхом копання підземних ходів з території Білорусі.