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Третя штурмова звільнила близько 2 кв. км у Харківській області: деталі від командира

Харківська область, Четвер 05 вересня 2024 16:31
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Третя штурмова звільнила близько 2 кв. км у Харківській області: деталі від командира Ілюстративне фото: українські захисники звільнили територію в Харківській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Третьої штурмової бригади під час контрнаступу в Харківській області змогли деокупувати близько 2 кв. км території. Такий прорив став несподіванкою для ворога.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив командир підрозділу "Терра" Третьої штурмової Микола "Абдула" Волохов.

Він розповів, що ситуація у зоні відповідальності бійців Третьої штурмової у Харківській області продовжує залишатися напруженою. Причина в тому, що нещодавно бійці бригади провели контрнаступну операцію.

"Звільнили добрий шматок української землі. Близько 2 квадратних кілометрів. У дуже критичному для ворога місці. І цим дали ворогові смачний дзвінкий ляпас. Тим, що змогли. Ворог не знав, що ми плануємо цю операцію, не був готовий", - наголосив Волохов.

За його словами, в ході атаки було застосовано в 2,5 менше сил, ніж у ворога на позиціях. Підтверджено 200 ліквідованих окупантів.

Тому, як зазначив командир підрозділу "Терра", ворог хоче помститися, проводить постійні штурми.

"Він намагається накопичити бронетехніку та піхоту в районах, з яких можна швидко доїхати. Артилерія працює дуже активно. Ми у свою чергу не даємо артилерії часу", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що бійці Третьої штурмової змогли просунутися в Харківській області.

У ході контрнаступальної операції бійці взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти.

За словами командира бригади Андрія Білецького, головним завданням був зрив наступального потенціалу 20-ї армії окупантів.

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