Третья штурмовая освободила около 2 кв. км в Харьковской области: детали от командира

Бойцы Третьей штурмовой бригады в ходе контрнаступления в Харьковской области смогли деоккупировать около 2 кв км территории. Такой прорыв стал неожиданностью для врага.

Он рассказал, что ситуация в зоне ответственности бойцов Третьей штурмовой в Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Причина в том, что недавно бойцы бригады провели контрнаступательную операцию.

"Освободили хороший кусок украинской земли. Около 2 квадратных километров. В очень критическом для врага месте. И этим дали врагу вкусную звонкую оплеуху. Тем, что смогли. Враг не знал, что мы планируем эту операцию, не был готов", - подчеркнул Волохов.

По его словам, в ходе атаки было применено в 2,5 меньше сил, чем было у врага на позициях. Подтверждено 200 ликвидированных оккупантов.

Поэтому, как отметил командир подразделения "Терра", враг хочет отомстить, проводит постоянные штурмы.

"Он пытается накопить бронетехнику и пехоту в районах, из которых можно быстро доехать. Артиллерия работает очень активно. Мы в свою очередь не даем артиллерии времени", - добавил он.