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Третя штурмова взяла у полон замкомандира роти і старшого сержанта РФ у Луганській області

Луганська область, Субота 11 травня 2024 12:24
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Третя штурмова взяла у полон замкомандира роти і старшого сержанта РФ у Луганській області Фото: третя штурмова взяла у полон росіян у Луганській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Третьої окремої штурмової бригади взяли у полон двох окупантів - заступника командира роти і старшого сержанта 752-го полку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу бригади.

Росіян захопили у полон бійці другого мехбату Третьої штурмової. Це сталося біля населеного пункту Райгородка у Луганській області.

Під час спроби штурмувати передні позиції українських сил противник був розбитий, 28 окупантів були ліквідовані.

Замкомандиру роти і старшому сержанту 752-го полку РФ вдалося вижити. Вони вважали, що йшли на закріплення. Один з полонених росіян був поранений.

Воїни Третьої штурмової також показали відео допиту полонених окупантів.

Втрати росіян

Нагадаємо, що путінський режим приховує втрати своїх окупаційних військ в Україні. Не розкривається кількість загиблих та поранених росіян, а також кількість втрат військової техніки.

Проте опозиційні російські ЗМІ підтвердили поіменний список з десятками тисяч солдатів РФ, які загинули на війні. Серед них багато офіцерів та командного складу.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни РФ втратила понад 481 тисячу солдатів. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 1320 росіян.

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