Третья штурмовая взяла в плен замкомандира роты и старшего сержанта РФ в Луганской области

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады взяли в плен двух оккупантов - заместителя командира роты и старшего сержанта 752-го полка РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу бригады.

Замкомандиру роты и старшему сержанту 752-го полка РФ удалось выжить. Они считали, что шли на закрепление. Один из пленных россиян был ранен.

При попытке штурмовать передние позиции украинских сил противник был разбит, 28 оккупантов были ликвидированы.

Россиян захватили в плен бойцы второго мехбата Третьей штурмовой. Это произошло возле населенного пункта Райгородка в Луганской области.

Потери россиян

Напомним, что путинский режим скрывает потери своих оккупационных войск в Украине. Не раскрывается количество погибших и раненых россиян, а также количество потерь военной техники.

Однако оппозиционные российские СМИ подтвердили поименный список с десятками тысяч солдат РФ, погибших на войне. В их числе много офицеров и командного состава.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны РФ потеряла более 481 тысячи солдат. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 1320 россиян.

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