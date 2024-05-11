Понад 1300 окупантів і 55 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Сили оборони України ліквідували за добу ще 1320 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 481 030 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 15 танків, 40 ББМ та 55 артсистем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 481 030 (+1320) осіб ліквідовано;
- танків - 7449 (+15) од.;
- бойових броньованих машин - 14353 (+40) од.;
- артилерійських систем - 12442 (+55) од.;
- РСЗВ - 1064 (+2) од.;
- засоби ППО - 796 (+1) од.;
- літаків - 349 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9868 (+42) од.;
- крилаті ракети - 2193 (+1) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16755 (+64) од.;
- спеціальна техніка - 2040 (+9) од.
Як повідомив 10 травня ввечері Генштаб, у Харківській області тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території України.
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