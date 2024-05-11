Понад 1300 окупантів і 55 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1320 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 481 030 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 15 танків, 40 ББМ та 55 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.05.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 481 030 (+1320) осіб ліквідовано;

танків - 7449 (+15) од.;

бойових броньованих машин - 14353 (+40) од.;

артилерійських систем - 12442 (+55) од.;

РСЗВ - 1064 (+2) од.;

засоби ППО - 796 (+1) од.;

літаків - 349 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9868 (+42) од.;

крилаті ракети - 2193 (+1) од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 16755 (+64) од.;

спеціальна техніка - 2040 (+9) од.