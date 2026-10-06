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Третя штурмова вперше спалила рідкісну машину для перезарядки "Бук-М3" (відео)

19:33 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: транспортно-заряджальна машина до зенітного комплексу "БУК-М3" (скрин з відео)

Бійці Третьої окремої штурмової бригади дронами "вполювали" рідкісну військову ціль. Російський "БУК-М3" залишився без зенітних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Третьої ОШБр у Telegram.

ЗСУ знищили рідкісну ціль

Українські воїни з Третьої штурмової вперше за час повномасштабки знищили таку рідкісну техніку Росії як транспортно-заряджальна машина до зенітного комплексу "БУК-М3", зазначено у дописі.

"Бійці Батальйону безпілотних систем Третьої штурмової вистежили і знищили ТЗС, яка перевозила боєкомплект із зенітних керованих ракет для перезарядки ЗРК "БУК-М3", - кажуть військові.

Це відео стало єдиним підтвердженим ураженням техніки такої модифікації.

"Філігранна робота операторів роти ударних крил взводу Skyfom на рубежах Третього армійського корпусу!" - кажуть у Третій штурмовій.

Раніше РБК-Україна писало, що Третій армійський корпус ЗСУ продовжує звільняти Донеччину у межах операції "Вівальді". Воїнам вдалося взяти в полон чимало окупантів.

Крім того, українська контрнаступальна операція "Вівальді" біля Лимана може ускладнити російський наступ на Слов'янськ.

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