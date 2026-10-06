Третья штурмовая впервые сожгла редкую машину для перезарядки "Бук-М3" (видео)

ВСУ уничтожили редкую цель

Украинские воины из Третьей штурмовой впервые за время полномасштабки уничтожили такую редкую технику России как транспортно-заряжающая машина для зенитного комплекса "БУК-М3", говорится в сообщении.

"Бойцы Батальона беспилотных систем Третьей штурмовой выследили и уничтожили ТЗС, перевозившую боекомплект из зенитных управляемых ракет для перезарядки ЗРК "БУК-М3", - говорят военные.

Это видео явилось единственным подтвержденным поражением техники такой модификации.

"Филигранная работа операторов роты ударных крыльев взвода Skyfom на рубежах Третьего армейского корпуса!" - говорят в Третьей штурмовой.