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Третья штурмовая впервые сожгла редкую машину для перезарядки "Бук-М3" (видео)

19:33 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: транспортно-заряжающая машина к зенитному комплексу "БУК-М3" (скрин из видео)

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады дронами "охотились" на редкую военную цель. В итоге российский "БУК-М3" остался без зенитных ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Третьей ОШБр в Telegram.

ВСУ уничтожили редкую цель

Украинские воины из Третьей штурмовой впервые за время полномасштабки уничтожили такую редкую технику России как транспортно-заряжающая машина для зенитного комплекса "БУК-М3", говорится в сообщении.

"Бойцы Батальона беспилотных систем Третьей штурмовой выследили и уничтожили ТЗС, перевозившую боекомплект из зенитных управляемых ракет для перезарядки ЗРК "БУК-М3", - говорят военные.

Это видео явилось единственным подтвержденным поражением техники такой модификации.

"Филигранная работа операторов роты ударных крыльев взвода Skyfom на рубежах Третьего армейского корпуса!" - говорят в Третьей штурмовой.

Ранее РБК-Украина писало, что Третий армейский корпус ВСУ продолжает освобождать Донеччину в рамках операции "Вивальди". Воинам удалось взять в плен немало оккупантов.

Кроме того, украинская контрнаступательная операция "Вивальди" возле Лимана может осложнить российское наступление на Славянск.

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