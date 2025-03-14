Третя штурмова стане Третім Армійським Корпусом: Білецький оголосив про розширення

У День українського добровольця заснована в 2022 році Третя штурмова бригада переходить на новий рівень та перетворюється на Третій Армійський Корпус.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив його командувач Андрій Білецький.
За його словами, головна мета - змінити хід війни на користь України. Він зауважив, що за три роки підрозділ здобув унікальний бойовий досвід, провів успішні контрнаступи та став одним із найефективніших у застосуванні дронів на передовій.
Окрім цього, у Третій штурмовій впроваджували нові підходи до підготовки особового складу, запустили школи FPV і НРК, а також реалізували культурні та просвітницькі проєкти.
"Наші плани - змінити принципи цієї війни, а значить змінити й сам хід війни на користь України. Si vis pacem, para bellum", - заявив Білецький.
Він підкреслив, що основою корпусу стане бойова підготовка, професійний сержантський склад, ефективне управління, планування та технологічність.
Третя штурмова бригада була створена у 2022 році як добровольче формування, яке швидко здобуло репутацію одного з найбоєздатніших підрозділів Сил оборони України.
Вона бере активну участь у найзапекліших боях. Бригада стала лідером у застосуванні FPV-дронів, активно впроваджує новітні тактичні підходи та змінює систему підготовки особового складу, створюючи власні школи бойового навчання.
Раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили формування корпусів у Збройних Силах України.
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