Третья штурмовая станет Третьим Армейским Корпусом: Билецкий объявил о расширении

По его словам, главная цель - изменить ход войны в пользу Украины. Он отметил, что за три года подразделение получило уникальный боевой опыт, провело успешные контрнаступления и стало одним из самых эффективных в применении дронов на передовой.

Кроме этого, в Третьей штурмовой внедряли новые подходы к подготовке личного состава, запустили школы FPV и НРК, а также реализовали культурные и просветительские проекты.

"Наши планы - изменить принципы этой войны, а значит изменить и сам ход войны в пользу Украины. Si vis pacem, para bellum", - заявил Билецкий.

Он подчеркнул, что основой корпуса станет боевая подготовка, профессиональный сержантский состав, эффективное управление, планирование и технологичность.

Что известно о "Третьей штурмовой"

Третья штурмовая бригада была создана в 2022 году как добровольческое формирование, которое быстро получило репутацию одного из самых боеспособных подразделений Сил обороны Украины.

Она активно участвует в самых ожесточенных боях. Бригада стала лидером в применении FPV-дронов, активно внедряет новейшие тактические подходы и меняет систему подготовки личного состава, создавая собственные школы боевого обучения.