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Третья штурмовая станет Третьим Армейским Корпусом: Билецкий объявил о расширении

Фото: Андрей Билецкий (x.com AndrijBilec)
Автор: Наталья Кава

В День украинского добровольца основанная в 2022 году Третья штурмовая бригада переходит на новый уровень и превращается в Третий Армейский Корпус.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил его командующий Андрей Билецкий.

По его словам, главная цель - изменить ход войны в пользу Украины. Он отметил, что за три года подразделение получило уникальный боевой опыт, провело успешные контрнаступления и стало одним из самых эффективных в применении дронов на передовой.

Кроме этого, в Третьей штурмовой внедряли новые подходы к подготовке личного состава, запустили школы FPV и НРК, а также реализовали культурные и просветительские проекты.

"Наши планы - изменить принципы этой войны, а значит изменить и сам ход войны в пользу Украины. Si vis pacem, para bellum", - заявил Билецкий.

Он подчеркнул, что основой корпуса станет боевая подготовка, профессиональный сержантский состав, эффективное управление, планирование и технологичность.

Что известно о "Третьей штурмовой"

Третья штурмовая бригада была создана в 2022 году как добровольческое формирование, которое быстро получило репутацию одного из самых боеспособных подразделений Сил обороны Украины.

Она активно участвует в самых ожесточенных боях. Бригада стала лидером в применении FPV-дронов, активно внедряет новейшие тактические подходы и меняет систему подготовки личного состава, создавая собственные школы боевого обучения.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили формирование корпусов в Вооруженных Силах Украины.

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