Третя штурмова стане Третім Армійським Корпусом: Білецький оголосив про розширення

У День українського добровольця заснована в 2022 році Третя штурмова бригада переходить на новий рівень та перетворюється на Третій Армійський Корпус.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив його командувач Андрій Білецький.

За його словами, головна мета - змінити хід війни на користь України. Він зауважив, що за три роки підрозділ здобув унікальний бойовий досвід, провів успішні контрнаступи та став одним із найефективніших у застосуванні дронів на передовій.

Окрім цього, у Третій штурмовій впроваджували нові підходи до підготовки особового складу, запустили школи FPV і НРК, а також реалізували культурні та просвітницькі проєкти.

"Наші плани - змінити принципи цієї війни, а значить змінити й сам хід війни на користь України. Si vis pacem, para bellum", - заявив Білецький.

Він підкреслив, що основою корпусу стане бойова підготовка, професійний сержантський склад, ефективне управління, планування та технологічність.

Що відомо про "Третю штурмову"

Третя штурмова бригада була створена у 2022 році як добровольче формування, яке швидко здобуло репутацію одного з найбоєздатніших підрозділів Сил оборони України.

Вона бере активну участь у найзапекліших боях. Бригада стала лідером у застосуванні FPV-дронів, активно впроваджує новітні тактичні підходи та змінює систему підготовки особового складу, створюючи власні школи бойового навчання.