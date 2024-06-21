Третя штурмова показала відео знищення спостережного пункту та базування росіян

Українські військові з Третьої штурмової бригади за допомогою артилерії знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Третьої окремої штурмової бригади.

"Артилеристи Третьої штурмової уразили спостережний пункт та точку накопичення сил ворога для подальших штурмів. Випалили посадки з окупантами, зокрема, влучаннями касетних боєприпасів", - підписали бійці відео.

У бригаді відзначили, що за допомогою артилерії надають підтримку нашій піхоті. Зокрема у боях на Харківському напрямку працюють бійці 3-ї САБ з "Команди постріл".

Нещодавно РБК-Україна писало про те, як прикордонники уразили ворожий розрахунок безпілотників у цивільний забудові.

Окрім цього, бійці ДПСУ провели серію успішних ударів по інженерним облаштуванням позицій окупантів.

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