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Третя штурмова показала відео відбиття ворожого штурму на околицях Авдіївки

Середа 10 квітня 2024 21:06
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Третя штурмова показала відео відбиття ворожого штурму на околицях Авдіївки Ілюстративне фото: Третя штурмова відбила штуром росіян на околицях Авдіївки (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські бійці з Третьої окремої штурмової бригади показали як завадили штурму росіян неподалік Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Третьої штурмової.

Як розповіли у бригаді, російських загарбників було накрито зграєю ударних дронів. В цей момент росіяни намагалися провести штурмові дії на околицях Авдіївки.

"Бійці розібрали вщент будівлі, у яких укривався ворог, наздогнали та знищили тих, хто хотів утекти", - сказано у повідомленні.

У Третій штурмовій розповіли що ліквідували противника за допомогою робота "Revenge Group".

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, нещодавно українським захисникам довелося вийти з Авдіївки, оборона якої продовжувалась з початку повномасштабного вторгнення.

Як раніше зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якби союзники передали б нашим військовим боєприпаси вчасно, то з Авдіївки не довелося б відступати. Після цього в районі населеного пункту було втрачено контроль над кількома селами.

Також ЗСУ повідомляли, що російські окупанти застрягли в районі Авдіївки та не можуть просуватися далі. Основні зусилля вони зосереджують у районі Новомихайлівки.

Як писало The New York Times, наступ Росії навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів. Україна спрямувала значні сили для захисту цього району, а російські війська атакують у відкритих полях з невеликим прикриттям.

Додамо, днями Третя штурмова під Авдіївкою ліквідувала батальйон окупантів і уразила два танки.

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