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Третья штурмовая показала видео отражение вражеского штурма в окрестностях Авдеевки

Среда 10 апреля 2024 21:06
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Третья штурмовая показала видео отражение вражеского штурма в окрестностях Авдеевки Иллюстративное фото: Третья штурмовая отразила штуром россиян на окраинах Авдеевки (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские бойцы из Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как помешали штурму россиян недалеко от Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Третьей штурмовой.

Как рассказали в бригаде, российские захватчики были накрыты стаей ударных дронов. В этот момент россияне пытались произвести штурмовые действия в окрестностях Авдеевки.

"Бойцы разобрали наголову здания, в которых укрывался враг, догнали и уничтожили тех, кто хотел сбежать", - говорится в сообщении.

В Третьей штурмовой рассказали, что ликвидировали противника с помощью робота "Revenge Group".

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что недавно украинским защитникам пришлось выйти из Авдеевки, оборона которой продолжалась с начала полномасштабного вторжения.

Как ранее отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если бы союзники передали нашим военным боеприпасы вовремя, то с Авдеевки не пришлось бы отступать. После этого в районе населенного пункта был утрачен контроль над несколькими селами.

Также ВСУ сообщали, что российские оккупанты застряли в районе Авдеевки и не могут продвигаться дальше. Основные усилия они сосредотачивают в районе Новомихайловки.

Как писало The New York Times, наступление России вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов. Украина направила значительные силы для защиты этого района, а российские войска атакуют в открытых полях с небольшим прикрытием.

Третья штурмовая под Авдеевкой ликвидировала батальон оккупантов и поразила два танка.

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