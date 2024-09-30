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Третья штурмовая показала видео штурма и взятия пленных на Харьковском направлении

Понедельник 30 сентября 2024 20:21
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Третья штурмовая показала видео штурма и взятия пленных на Харьковском направлении Иллюстративное фото: Третья штурмовая показала захвативших пленных на Харьковском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают отвоевывать захваченные россиянами территории в Харьковской области. На этот раз они показали видео штурма позиций окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Третьей штурмовой.

На опубликованных кадрах показано, как украинские военные захватили окопы и сняли враждебную правоту с убитого оккупанта. Также во время зачистки был найден живой россиянин, который просил не убивать и рассказал все о своем личном составе.

"В посадке гремят вражеские обстрелы, а штурмовики с боем продвигаются дальше", – прокомментировали видео в бригаде.

Что предшествовало

В конце августа Третья штурмовая провела контрследующие действия в Харьковской области. Тогда нашим военным удалось продвинуться вглубь линии фронта почти на 2 квадратных километра.

Также был установлен контроль над батальонным районом обороны окупантов, взводными, ротными опорными пунктами.

По словам командира Третьей штурмовой Андрея Билецкого, это позволило отвести внимание окупантов из направления Макеевки.

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