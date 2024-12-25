Третя штурмова підірвала склад та міномети росіян на Харківському напрямку (відео)

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 24 грудня, на фронті відбулось 266 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку. Зокрема, на вечір 24 грудня було відомо, що Росія за добу втратила понад 260 окупантів на Покровському напрямку.

Що стосується Харківського напрямку, то за останню добу росіяни 5 разів штурмували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська та Високої Яруги.

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