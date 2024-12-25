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Третья штурмовая подорвала склад и минометы россиян на Харьковском направлении (видео)

Фото: Третья штурмовая подорвала склад и минометы РФ на Харьковском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Третья штурмовая бригада продолжает бить по важным объектам оккупантов на Харьковском направлении. В частности, были подорвны склад и минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.

"Результативная охота батальона беспилотных систем Третьей штурмовой на Харьковском направлении", - говорится в сообщении.

В посадках украинские военные поразили два миномета и сожгли несколько укрытий с техникой противника.

"Вражеской пехоте наносили потери в окопах, зданиях и укрытиях. Отправили адский FPV-привет в укрытие расчета БПЛА и минометчикам. Финальный аккорд рейда - подрыв склада БК, который красиво горел и детонировал после попадания", - добавили в бригаде.

 

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 24 декабря, на фронте состоялось 266 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении. В частности, на вечер 24 декабря было известно, что Россия за сутки потеряла более 260 оккупантов на Покровском направлении.

Что касается Харьковского направления, то за последние сутки россияне 5 раз штурмовали позиции ВСУ вблизи Волчанска и Высокой Яруги.

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