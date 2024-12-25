Третья штурмовая подорвала склад и минометы россиян на Харьковском направлении (видео)

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 24 декабря, на фронте состоялось 266 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском направлении. В частности, на вечер 24 декабря было известно, что Россия за сутки потеряла более 260 оккупантов на Покровском направлении.

Что касается Харьковского направления, то за последние сутки россияне 5 раз штурмовали позиции ВСУ вблизи Волчанска и Высокой Яруги.

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