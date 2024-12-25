За добу більше 260 боїв: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби, 24 грудня, на фронті відбулось 266 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, п’ять районів зосередження особового складу, засіб РЕБ та дві артилерійські системи противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни 5 разів штурмували поблизу Вовчанська та Високої Яруги.

На Куп'янському напрямку відбито 23 атаки неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз поблизу населених пунктів Дружелюбівки, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Торського та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку відбито одну атаку поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку росіяни 14 разів атакували у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог 16 разів намагався просунутись біля Торецька, Дружби та Дачного.

На Покровському напрямку зупинено 60 штурмових і наступальних дій агресора.

На Курахівському напрямку росіяни здійснили 36 атак поблизу Петропавлівки, Шевченка та в районі Курахового.

На Времівському напрямку відбито 34 штурми в районах Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського й не тільки.

На Придніпровському напрямку ворог намагався чотири рази витіснити підрозділи Сил оборони.

В Курській області відбулося 37 бойових зіткнень українських захисників з загарбниками.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 779 тисяч одиниць військових. Лише за минулу добу Сили оборони "мінусанули" ще 1600 російських окупантів, а також знищили: