Росія за добу втратила понад 260 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб

На фронті станом на вечір 24 грудня відбулося 248 бойових зіткнень. Найбільше окупанти атакують на Покровському напрямку, де зазнають значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару та 12 авіаударів, скинувши 29 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, росіяни залучили для ураження понад 640 дронів-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку противник п’ять разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Високої Яруги. За сьогоднішній день українські підрозділи знищили на даному напрямку 45 окупантів та ще 46 поранили, також знешкодили 11 БПЛА, три автомобілі та три одиниці спеціальних засобів окупанта.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 15 ворожих атак, ще вісім тривають дотепер.

На Лиманському напрямку російські загарбники 25 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Торського та в напрямку Григорівки. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили один штурм окупаційних військ поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог атакував наші позиції біля Часового Яру та в напрямку Ступочок. Сили оборони зупинили сім атак загарбників, два боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку агресор здійснив 15 спроб просунутися вперед на позиції українських підрозділів біля Торецька, Дружби та Дачного, на даний час точиться бій.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 54 рази атакував у районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Нового Труда, Даченського, Шевченка, Вовкового та Нововасилівки. Наші захисники відбили 47 штурмових дій ворога, ще точаться сім боєзіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 261 окупанта, з них 133 - безповоротно. Також знищено автомобіль та антену зв’язку.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 34 спроби прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Петропавлівка, Шевченко та в районі Курахового. Двадцять чотири боєзіткнення завершено, ще десять - досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник 33 рази атакував наші підрозділи біля Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Нового Комара, Новосілки, Великої Новосілки та Сторожевого. Українські воїни відбили 22 штурмові дії ворога, бої тривають.

На Придніпровському напрямку війська загарбників двічі безрезультатно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Зазнали втрат та відступили.

Також триває операція у Курській області. На даний час Сили оборони відбили 28 атакувальних дій загарбників, бої продовжуються.