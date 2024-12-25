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Третя штурмова підірвала склад та міномети росіян на Харківському напрямку (відео)

Харків, Середа 25 грудня 2024 13:52
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Третя штурмова підірвала склад та міномети росіян на Харківському напрямку (відео) Фото: Третя штурмова підірвала склад та міномети РФ на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Третя штурмова бригада продовжує бити по важливих об'єктах окупантів на Харківському напрямку. Зокрема, були підірвані склад та міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду.

"Результативне полювання батальйону безпілотних систем Третьої штурмової на Харківському напрямку", - йдеться у повідомленні.

У посадках українські військові уразили два міномети та спалили кілька укриттів з технікою противника.

"Ворожій піхоті завдавали втрат в окопах, будівлях та сховках. Відправили пекельний FPV-привіт в укриття розрахунку БПЛА та мінометникам. Фінальний акорд рейду - підрив складу БК, що красиво горів та детонував після влучання", - додали у бригаді.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 24 грудня, на фронті відбулось 266 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку. Зокрема, на вечір 24 грудня було відомо, що Росія за добу втратила понад 260 окупантів на Покровському напрямку.

Що стосується Харківського напрямку, то за останню добу росіяни 5 разів штурмували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська та Високої Яруги.

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