Третя штурмова підірвала склад та міномети росіян на Харківському напрямку (відео)

Третя штурмова бригада продовжує бити по важливих об'єктах окупантів на Харківському напрямку. Зокрема, були підірвані склад та міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду .

"Ворожій піхоті завдавали втрат в окопах, будівлях та сховках. Відправили пекельний FPV-привіт в укриття розрахунку БПЛА та мінометникам. Фінальний акорд рейду - підрив складу БК, що красиво горів та детонував після влучання", - додали у бригаді.

У посадках українські військові уразили два міномети та спалили кілька укриттів з технікою противника.

"Результативне полювання батальйону безпілотних систем Третьої штурмової на Харківському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 24 грудня, на фронті відбулось 266 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку. Зокрема, на вечір 24 грудня було відомо, що Росія за добу втратила понад 260 окупантів на Покровському напрямку.

Що стосується Харківського напрямку, то за останню добу росіяни 5 разів штурмували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська та Високої Яруги.

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