UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Третя штурмова дронами спалила російський гелікоптер Мі-8 на Луганщині (відео)

19:40 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: російський гелікоптер Мі-8 (Getty Images)

Бійці Третьої штурмової знищили російський гелікоптер Мі-8 на Луганщині. Удари двома дронами "Хорнет" не дали шансу ворожій техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третій армійський корпус у Telegram.

ЗСУ знищили гелікоптер

Під час рейду на ворожу логістику розрахунок БпЛА-камікадзе "Хорнет" зі взводу ударних крил SKYFOM Батальйону безпілотних систем виявив ворожий Мі-8. Безпілотник вилетів йому напереріз.

"Противник був змушений змінювати напрямок руху в небі", - йдеться у повідомленні.

Крейсерська швидкість гелікоптера перевищувала швидкість ударних дронів. Проте щойно російський борт приземлився - воїни завдали удару в районі паливних баків.

"Другий "Хорнет" успішно законтролив ціль", - кажуть у Третій штурмовій.

У результаті військовий гелікоптер, який армія РФ використовує для перекидання особового складу, вантажів, евакуації і вогневої підтримки, згорів ущент.

Раніше РБК-Україна писало, що українські воїни з зенітно-ракетного дивізіону "Прибульці" FPV-дроном збили новітній модернізований російський ударний гелікоптер Мі-28.

Крім того, у липні воїни Сил безпілотних систем уразили російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЛуганськВійна Росії проти України