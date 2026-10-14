Українські воїни FPV-дроном збили російський ударний гелікоптер Мі-28 (відео)
11:48 14.10.2026 Ср
2 хв
Фото: українські воїни FPV-дроном збили російський ударний гелікоптер Мі-28 (Getty Images)
Українські воїни з зенітно-ракетного дивізіону "Прибульці" FPV-дроном збили новітній модернізований російський ударний гелікоптер Мі-28.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 115 окремої механізованої бригади ЗСУ.
"Результат ювелірної роботи пілотів ЗРДн "Прибульці" - уражений новітній модернізований російський ударний гелікоптер Мі-28", - йдеться в повідомленні.
Гелікоптер був уражений зенітним FPV-дроном.
Як зазначили військові, дрон перехопив борт у повітрі, не залишивши шансів ані техніці, ані екіпажу.
Нагадаємо, у липні воїни Сил безпілотних систем уразили російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".