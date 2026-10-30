Третья штурмовая дронами сожгла российский вертолет Ми-8 на Луганщине (видео)

Бойцы Третьей штурмовой уничтожили российский вертолет Ми-8 в Луганской области. Удары двумя дронами "Хорнет" не дали шанса вражеской технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третий армейский корпус в Telegram.
В ходе рейда на вражескую логистику расчет БпЛА-камикадзе "Хорнет" взвода ударных крыльев SKYFOM Батальона беспилотных систем обнаружил вражеский Ми-8. Беспилотник вылетел ему наперерез.
"Противник был вынужден изменять направление движения в небе", - говорится в сообщении.
Крейсерская скорость вертолета превышала скорость ударных дронов. Однако только российский борт приземлился - воины нанесли удар в районе топливных баков.
"Второй "Хорнет" успешно законтролил цель", - говорят в Третьей штурмовой.
В результате военный вертолет, который армия РФ использует для переброски личного состава, грузов, эвакуации и огневой поддержки, сгорел дотла.
Ранее РБК-Украина писало, что украинские воины из зенитно-ракетного дивизиона "Пришельцы" FPV-дроном сбили новейший модернизированный российский ударный вертолет Ми-28.
Кроме того, в июле воины Сил беспилотных систем поразили российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник".