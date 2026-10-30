RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Третья штурмовая дронами сожгла российский вертолет Ми-8 на Луганщине (видео)

19:40 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: российский вертолет Ми-8 (Getty Images)

Бойцы Третьей штурмовой уничтожили российский вертолет Ми-8 в Луганской области. Удары двумя дронами "Хорнет" не дали шанса вражеской технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третий армейский корпус в Telegram.

ВСУ уничтожили вертолет

В ходе рейда на вражескую логистику расчет БпЛА-камикадзе "Хорнет" взвода ударных крыльев SKYFOM Батальона беспилотных систем обнаружил вражеский Ми-8. Беспилотник вылетел ему наперерез.

"Противник был вынужден изменять направление движения в небе", - говорится в сообщении.

Крейсерская скорость вертолета превышала скорость ударных дронов. Однако только российский борт приземлился - воины нанесли удар в районе топливных баков.

"Второй "Хорнет" успешно законтролил цель", - говорят в Третьей штурмовой.

В результате военный вертолет, который армия РФ использует для переброски личного состава, грузов, эвакуации и огневой поддержки, сгорел дотла.

Ранее РБК-Украина писало, что украинские воины из зенитно-ракетного дивизиона "Пришельцы" FPV-дроном сбили новейший модернизированный российский ударный вертолет Ми-28.

Кроме того, в июле воины Сил беспилотных систем поразили российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЛуганскВойна России против Украины