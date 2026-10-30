Третя штурмова дронами спалила російський гелікоптер Мі-8 на Луганщині (відео)
Бійці Третьої штурмової знищили російський гелікоптер Мі-8 на Луганщині. Удари двома дронами "Хорнет" не дали шансу ворожій техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третій армійський корпус у Telegram.
ЗСУ знищили гелікоптер
Під час рейду на ворожу логістику розрахунок БпЛА-камікадзе "Хорнет" зі взводу ударних крил SKYFOM Батальйону безпілотних систем виявив ворожий Мі-8. Безпілотник вилетів йому напереріз.
"Противник був змушений змінювати напрямок руху в небі", - йдеться у повідомленні.
Крейсерська швидкість гелікоптера перевищувала швидкість ударних дронів. Проте щойно російський борт приземлився - воїни завдали удару в районі паливних баків.
"Другий "Хорнет" успішно законтролив ціль", - кажуть у Третій штурмовій.
У результаті військовий гелікоптер, який армія РФ використовує для перекидання особового складу, вантажів, евакуації і вогневої підтримки, згорів ущент.
Раніше РБК-Україна писало, що українські воїни з зенітно-ракетного дивізіону "Прибульці" FPV-дроном збили новітній модернізований російський ударний гелікоптер Мі-28.
Крім того, у липні воїни Сил безпілотних систем уразили російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".