Третя штурмова дронами спалила російський гелікоптер Мі-8 на Луганщині (відео)

Бійці Третьої штурмової знищили російський гелікоптер Мі-8 на Луганщині. Удари двома дронами "Хорнет" не дали шансу ворожій техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третій армійський корпус у Telegram.

ЗСУ знищили гелікоптер

Під час рейду на ворожу логістику розрахунок БпЛА-камікадзе "Хорнет" зі взводу ударних крил SKYFOM Батальйону безпілотних систем виявив ворожий Мі-8. Безпілотник вилетів йому напереріз.

"Противник був змушений змінювати напрямок руху в небі", - йдеться у повідомленні.

Крейсерська швидкість гелікоптера перевищувала швидкість ударних дронів. Проте щойно російський борт приземлився - воїни завдали удару в районі паливних баків.

"Другий "Хорнет" успішно законтролив ціль", - кажуть у Третій штурмовій.

У результаті військовий гелікоптер, який армія РФ використовує для перекидання особового складу, вантажів, евакуації і вогневої підтримки, згорів ущент.