ua en ru
Пт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Третья штурмовая дронами сожгла российский вертолет Ми-8 на Луганщине (видео)

19:40 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Бджола
Третья штурмовая дронами сожгла российский вертолет Ми-8 на Луганщине (видео) Фото: российский вертолет Ми-8 (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Бойцы Третьей штурмовой уничтожили российский вертолет Ми-8 в Луганской области. Удары двумя дронами "Хорнет" не дали шанса вражеской технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третий армейский корпус в Telegram.

ВСУ уничтожили вертолет

В ходе рейда на вражескую логистику расчет БпЛА-камикадзе "Хорнет" взвода ударных крыльев SKYFOM Батальона беспилотных систем обнаружил вражеский Ми-8. Беспилотник вылетел ему наперерез.

"Противник был вынужден изменять направление движения в небе", - говорится в сообщении.

Крейсерская скорость вертолета превышала скорость ударных дронов. Однако только российский борт приземлился - воины нанесли удар в районе топливных баков.

"Второй "Хорнет" успешно законтролил цель", - говорят в Третьей штурмовой.

В результате военный вертолет, который армия РФ использует для переброски личного состава, грузов, эвакуации и огневой поддержки, сгорел дотла.

Ранее РБК-Украина писало, что украинские воины из зенитно-ракетного дивизиона "Пришельцы" FPV-дроном сбили новейший модернизированный российский ударный вертолет Ми-28.

Кроме того, в июле воины Сил беспилотных систем поразили российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Луганск Война России против Украины
Новости
Хлеб до конца года может подорожать: что влияет на цены в магазинах
Хлеб до конца года может подорожать: что влияет на цены в магазинах
Аналитика
Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур