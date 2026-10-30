Третья штурмовая дронами сожгла российский вертолет Ми-8 на Луганщине (видео)

Бойцы Третьей штурмовой уничтожили российский вертолет Ми-8 в Луганской области. Удары двумя дронами "Хорнет" не дали шанса вражеской технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третий армейский корпус в Telegram.

ВСУ уничтожили вертолет

В ходе рейда на вражескую логистику расчет БпЛА-камикадзе "Хорнет" взвода ударных крыльев SKYFOM Батальона беспилотных систем обнаружил вражеский Ми-8. Беспилотник вылетел ему наперерез.

"Противник был вынужден изменять направление движения в небе", - говорится в сообщении.

Крейсерская скорость вертолета превышала скорость ударных дронов. Однако только российский борт приземлился - воины нанесли удар в районе топливных баков.

"Второй "Хорнет" успешно законтролил цель", - говорят в Третьей штурмовой.

В результате военный вертолет, который армия РФ использует для переброски личного состава, грузов, эвакуации и огневой поддержки, сгорел дотла.