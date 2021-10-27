Третья не лишняя. Нужна ли украинцам дополнительная прививка от COVID

Многие страны уже начали вакцинацию от "ковида" третьей дозой. Наш Минздрав также рассматривает такую возможность, но получить еще одну прививку разрешат не всем. Нужно ли вновь проходить вакцинацию от коронавируса и кто сможет это сделать – в материале РБК-Украина.

Массовая вакцинация от "ковида" по всему миру началась в декабре прошлого года. С тех пор появились исследования, из которых следует, что со временем иммунитет от прививок слабеет. К тому же биопрепараты, разработанные под исходный "уханьский" штамм, хуже справляются с новыми мутациями коронавируса. Ученые с осторожностью допускают, что человечеству придется уживаться с вирусом еще не один год, а прививки от этой инфекции могут перейти в разряд рутинных.

Израиль, США, Китай и многие европейские страны теперь рекомендуют гражданам для лучшей защиты получить еще и бустерную дозу. Украинский Минздрав в ближайшее время также планирует запустить третью прививку. На первых порах она будет доступна далеко не всем. Но это не значит, что без ревакцинации люди спустя полгода после второго укола останутся беззащитными перед вирусом.

Мировый опыт

Израиль, несмотря на рекордные темпы и охват вакцинацией, этим летом столкнулся с волной коронавируса "Дельта". К концу августа там регистрировали больше 10 тысяч инфицированных в сутки, притом что большинство населения на то время уже прошли полный курс прививок от "ковида". Они также заражались вирусом, правда, в разы реже нуждались в госпитализации, чем невакцинированные.

С похожими проблемами начали сталкиваться многие страны по всему миру, которые первыми запустили масштабные кампании по иммунизации населения. Ученые давали этому два объяснения. Первое – дельта-вариант сложнее поддается воздействию вакцин. Второе – снижение иммунитета после прививки – об этом наблюдении заявляли еще весной. Производители вакцин и некоторые исследователи утверждают, что выходом может стать введение третьей дозы биопрепаратов.

Анализ компании Pfizer показал, что среди людей 18-55 лет третья прививка спустя полгода после второй формирует в пять раз больше антител против "Дельта". В возрастной категории 65-85 лет количество антител увеличивается в 11 раз.

В последнем исследовании производителей Comirnaty, которое появилось на прошлой неделе, говорится, что бустерная доза восстанавливает эффективность их вакцины почти до 96%. Участники наблюдения прошли ревакцинацию в среднем через 11 месяцев после полного курса из двух прививок. Во время тестирования брали во внимание преимущественно штамм "Дельта".

Бустерная вакцинация увеличивает уровень антител от COVID (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Чтобы погасить наплыв больных с августа Израиль, первый в мире, начал колоть бустерную дозу – сначала для граждан в возрасте от 60 лет. Власти обнаружили, что это замедлило распространение вируса в стране. Израильские ученые сравнили уровень иммунной защиты среди пожилых людей: те, кто прошел ревакцинацию спустя пять месяцев после двух прививок, получили более чем в десять раз сильную защиту.

В конце августа Израиль расширил программу ревакцинации. Теперь там вводят бустер всем в возрасте от 12 лет через пять месяцев после второй дозы. Если через полгода после базового курса израильтянин не сделал третью прививку – он не может иметь ковид-сертификат.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) уже также одобрило применение третьей дозы препаратами Comirnaty (BioNTech / Pfizer) и Spikevax от Moderna для людей от 18 лет. Бустер следует вводить не раньше чем через полгода после второго укола.

Отдельные рекомендации регулятора касаются пациентов с сильно угнетенным иммунитетом. Им можно делать дополнительный укол препарата Pfizer или вакцины Moderna не раньше чем через 28 дней после второго.

Позиция Всемирной организации здравоохранения по этому вопросу более сдержанная. Когда несколько государств начали ревакцинацию, ВОЗ настояла отказаться от этих мер и отдать излишки препаратов бедным странам. Позже эксперты организации немного смягчили свою позицию и рекомендовали третью дозу пожилым людям, а также людям с ослабленным иммунитетом.

Кампании по ревакцинации уже стартовали в десятках стран по всему миру, для этого используют в основном препараты Pfizer и Moderna. Но подходы к введению третьей дозы отличаются. Большинство государств, включая членов Евросоюза, пока разрешили дополнительную прививку только для отдельных категорий населения – для пожилых граждан, людей с ослабленным иммунитетом и для тех, кто постоянно контактирует с зараженными.

Таким путем, например, пошли США. Американский регулятор считает, что для остальных групп населения пока достаточно двух доз. Тогда как в Польше в ближайшие недели уже начнут вакцинировать бустером всех желающих в возрасте от 18 лет.

Третья доза в Украине

В Украине кампания по вакцинации началась только в конце февраля этого года. У тех, кто в числе первых завершил курс вакцинации препаратами AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer, полгода после двух доз придется на ноябрь.

Министерство здравоохранения уже готовится к введению украинцам третьей дозы. На прошлой неделе оперативный штаб по вакциноуправляемым инфекциям рекомендовал некоторым гражданам получить дополнительную прививку. Эти рекомендации вступят в силу с указом Минздрава. Документ подготовят примерно в течение недели, объяснил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"В таком случае мы разрешим введение дополнительной дозы преимущественно для иммунокомпрометированных лиц. Она будет рекомендована тем, у кого есть иммуносупрессия, то есть угнетенный иммунитет на фоне приема, например, кортикостероидов, онкотерапии, трансплантации или тем, кто имеет врожденные иммунодефицитные состояния", – рассказал РБК-Украина Кузин. У пациентов с этими состояниями может не сформироваться адекватный иммунный ответ после базового курса прививок, уточнил главный санврач.

Главный санитарный врач Игорь Кузин (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Кроме того, Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала вводить третью дозу людям старше 60 лет, если они вакцинировались CoronaVac. Если в наличии не будет этого препарата, то его можно заменить другим. Дополнительную дозу будут вводить от 28 дней до 3 месяцев после второй прививки.

Член штаба, глава НТГЭИ Федор Лапий отметил, что дополнительная доза – это не бустер. Алгоритм введения этих двух видов прививок отличается. Дополнительная третья доза предусмотрена для тех людей, у которых был недостаточный ответ на первичный курс вакцинации. Ревакцинальная или бустерная доза, как правило, вводится через шесть месяцев для усиления или возобновления полученной ранее защиты, объяснил Лапий.

"Что касается ревакцинации через шесть месяцев после курса, то мы пока не принимали решение о рекомендации универсальной ревакцинации всем. Мы утвердили ревакцинацию через шесть месяцев для медицинских работников и работников домов интернатного типа", – рассказал глава НТГЭИ.

Также бустерную дозу смогут получить те, кто отправляется в страны, требующие наличие третьей прививки. Будут ли проверять достоверность поездки – пока под вопросом. Лапий не исключил, что в ближайшее время список людей, кому положена ревакцинация, могут расширить.

Ревакцинацию лучше делать преимущественно мРНК вакцинами, считают в НТГЭИ. Но необязательно делать тем же препаратом, которым делали первые две прививки. Если полный курс проводился препаратом Moderna, третий укол может быть вакциной от Pfizer, и наоборот. После двух доз AstraZeneca допускается третий укол мРНК-вакциной.

Опрошенные РБК-Украина эксперты сомневаются, стоит ли всем украинцам вводить бустерную дозу через полгода после курса прививок. Во-первых, ревакцинацию начали те страны, которые привили почти половину или большинство своих граждан. В Украине хотя бы одну дозу вакцины получили только около 30% взрослого населения.

"В некоторых странах, где уже провели вакцинацию большинства населения, могут себе позволить ревакцинацию. Представьте, что у них закончился ремонт и они думают, в какой цвет им красить потолок. А у нас дом горит – целесообразно ли нанимать дизайнера, чтобы вешать шторы?" – отметил в разговоре с изданием иммунолог Борис Донской.

Более того, нет подтвержденных данных о том, что бустер приводит к увеличению именно нейтрализующих антител, говорит директор Института биохимии НАН Украины Сергей Комиссаренко.

"Третья доза увеличивает количество антител, но не факт, что эти антитела направлены на нейтрализацию действия вируса. Поэтому есть предложение вводить бустерную дозу примерно через год после второй прививки. Плюс она должна быть специфической к тому варианту вируса, который будет на то время более опасным и распространенным", – сказал РБК-Украина академик.

Дополнительную дозу вакцины в Украине получат не все (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Если через полгода после курса прививок не получить бустер, эффект от вакцины все равно останется. Конечно, спустя шесть месяцев иммунитет слабеет, но не катастрофично.

"Если первые три месяца он защищал, условно говоря, с гарантией 92%, то через полгода гарантия будет 81%. Да, он падает, но даже через полгода остается достаточно эффективным, он не исчезает. Он будет в принципе работать еще много-много лет, просто уровень его эффективности будет несколько ниже", – объяснил Донской.

Спустя время после вакцинации, в первую очередь, слабеет антительный иммунитет, рассказал Комиссаренко. При этом действие Т-лимфоцитов или лимфоцитов памяти, которые также играют центральную роль в инактивации вируса, сохраняется годами.

По словам Комиссаренко, срок защиты вакцин может отличаться и в зависимости от используемого препарата. Например, от Moderna иммунитет длится дольше чем от вакцины Pfizer, уточнил собеседник.

"Почему это происходит – ученым неизвестно. Одна из причин может заключаться в том, что когда колют Moderna – вводят 100 микрограмм мРНК, а когда Pfizer – 30 микрограмм. Поэтому, возможно, иммунная память в первом случае более длинная", – добавил академик.