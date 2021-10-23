ru ua
Сб, 23 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Украине уже вакцинировали около 30% взрослого населения, - Ляшко

Новина українською →
Киев, Суббота 23 октября 2021 00:31
В Украине уже вакцинировали около 30% взрослого населения, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Украине уже получили прививку около 30% взрослого населения. Первую дозу получили восемь миллионов украинцев, а семь миллионов - вакцинированы двумя дозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, за время эпидемии в Украину поставили 25 млн доз вакцины, еще как минимум 16 млн будет привезено.

"Если мы будем считать от количества взрослого населения - это уже больше, чем 15%. Если мы считаем количество, находящееся на территории нашей страны, то мы достигаем и 30%. Нам надо 70% как минимум", - сказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что украинцам будет доступна бустерная доза вакцины от COVID, ее смогут получить те, кто выезжает в страны, в которых наличие такой дозы является обязательным.

В эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" эксперты и гости студии дают ответ на вопрос, почему украинские реанимации переполнены больными коронавирусом и кто виноват в том, что мы проигрываем войну ковиду на втором году пандемии.

Также Виктор Ляшко, Ольга Голубовская, Михаил Радуцкий и другие объясняют, нужно ли вводить обязательную вакцинацию в стране и как перекрыть канал поддельных СOVID-сертификатов.

"Свобода слова Савика Шустера" от 22 октября

Напомним, в предыдущем выпуске Юлия Тимошенко поведала, кто "сосет" украинский газ.


А Савик Шустер рассказал, сколько в Украине людей с высоким доходом, средним, ниже среднего и тех, кто живет за чертой бедности.


Кроме того, украинцы высказались о том, верят ли, что команда Зеленского справится с энергетическим кризисом.


Также старший научный сотрудник Центра политики безопасности Андрей Илларионов раскритиковал дипломатическую политику Зеленского.


Еще смотрите батл бывшего и нынешнего глав "Нафтогаза" и решайте: кто из них - Коболев или Витренко - спас энергетическую безопасность Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Олег Ляшко
NEWS
В СНБО предупредили о "сложных временах". Нужно больше вакцинированных
В СНБО предупредили о "сложных временах". Нужно больше вакцинированных
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили