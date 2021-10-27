Третя не зайва. Чи потрібне українцям додаткове щеплення від COVID

Багато країн вже почали вакцинацію від "ковіду" третьою дозою. Наше МОЗ також розглядає таку можливість, але отримати ще одне щеплення дозволять не всім. Чи потрібно знову проходити вакцинацію від коронавірусу і хто зможе це зробити – в матеріалі РБК-Україна.

Масова вакцинація від "ковіду" по всьому світу почалася в грудні минулого року. З тих пір з'явилися дослідження, з яких випливає, що з часом імунітет від щеплень слабшає. До того ж біопрепарати, розроблені під вихідний "уханьський" штам, гірше справляються з новими мутаціями коронавірусу. Вчені з обережністю допускають, що людству доведеться уживатися з вірусом ще не один рік, а щеплення від цієї інфекції можуть перейти в розряд рутинних.

Ізраїль, США, Китай і багато європейських країн тепер рекомендують громадянам для кращого захисту отримати ще й бустерну дозу. Українське МОЗ найближчим часом також планує запустити третє щеплення. На перших порах воно буде доступне далеко не всім. Але це не означає, що без ревакцинації люди через півроку після другого уколу залишаться беззахисними перед вірусом.

Світовий досвід

Ізраїль, попри рекордні темпи і охоплення вакцинацією, цього літа зіткнувся з хвилею коронавірусу "Дельта". До кінця серпня там реєстрували понад 10 тисяч інфікованих на добу, притому що більшість населення на той час вже пройшли повний курс щеплень від "ковіду". Вони також заражалися вірусом, щоправда, в рази рідше потребували госпіталізації, ніж невакциновані.

Зі схожими проблемами почали стикатися багато країн по всьому світу, які першими запустили масштабні кампанії з імунізації населення. Вчені давали цьому два пояснення. Перше – дельта-варіант складніше піддається впливу вакцин. Друге – зниження імунітету після щеплення – про це спостереження заявляли ще навесні. Виробники вакцин і деякі дослідники стверджують, що виходом може стати введення третьої дози біопрепаратів.

Аналіз компанії Pfizer показав, що серед людей 18-55 років третє щеплення через півроку після другого формує в п'ять разів більше антитіл проти "Дельта". У віковій категорії 65-85 років кількість антитіл збільшується в 11 разів.

В останньому дослідженні виробників Comirnaty, яке з'явилося минулого тижня, говориться, що бустерна доза відновлює ефективність їх вакцини майже до 96%. Учасники спостереження пройшли ревакцинацію в середньому через 11 місяців після повного курсу з двох щеплень. Під час тестування брали до уваги переважно штам "Дельта".

Бустерна вакцинація збільшує рівень антитіл від COVID (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Щоби погасити наплив хворих з серпня Ізраїль, перший у світі, почав колоти бустерну дозу – спочатку для громадян у віці від 60 років. Влада виявила, що це сповільнило поширення вірусу в країні. Ізраїльські вчені порівняли рівень імунного захисту серед літніх людей: ті, хто пройшов ревакцинацію через п'ять місяців після двох щеплень, отримали більш ніж в десять разів сильніший захист.

Наприкінці серпня Ізраїль розширив програму ревакцинації. Тепер там вводять бустер всім у віці від 12 років через п'ять місяців після другої дози. Якщо через півроку після базового курсу ізраїльтянин не зробив третє щеплення – він не може мати ковід-сертифікат.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) вже також схвалило застосування третьої дози препаратами Comirnaty (BioNTech / Pfizer) і Spikevax від Moderna для людей від 18 років. Бустер варто вводити не раніше ніж через півроку після другого уколу.

Окремі рекомендації регулятора стосуються пацієнтів із сильно пригніченим імунітетом. Їм можна робити додатковий укол препарату Pfizer або вакцини Moderna не раніше ніж через 28 днів після другого.

Позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я з цього питання більш стримана. Коли кілька держав почали ревакцинацію, ВООЗ наполягла відмовитися від цих заходів і віддати надлишки препаратів бідним країнам. Пізніше експерти організації трохи пом'якшили свою позицію і рекомендували третю дозу літнім людям, а також людям з ослабленим імунітетом.

Кампанії з ревакцинації вже стартували в десятках країн по всьому світу, для цього використовують в основному препарати Pfizer і Moderna. Але підходи до введення третьої дози відрізняються. Більшість держав, включаючи членів Євросоюзу, поки дозволили додаткове щеплення тільки для окремих категорій населення – для літніх громадян, людей з ослабленим імунітетом і для тих, хто постійно контактує із зараженими.

Таким шляхом, наприклад, пішли США. Американський регулятор вважає, що для інших груп населення поки достатньо двох доз. Тоді як у Польщі в найближчі тижні вже почнуть вакцинувати бустером всіх бажаючих у віці від 18 років.

Третя доза в Україні

В Україні кампанія з вакцинації розпочалася лише наприкінці лютого цього року. У тих, хто в числі перших завершив курс вакцинації препаратами AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer, півроку після двох доз припаде на листопад.

Міністерство охорони здоров'я вже готується до введення українцям третьої дози. Минулого тижня оперативний штаб з вакцинокерованих інфекцій рекомендував деяким громадянам отримати додаткове щеплення. Ці рекомендації набудуть чинності з указом МОЗ. Документ підготують приблизно протягом тижня, пояснив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"У такому випадку ми дозволимо введення додаткової дози переважно для імунокомпрометованих осіб. Вона буде рекомендована тим, у кого є імуносупресія, тобто пригнічений імунітет на тлі прийому, наприклад, кортикостероїдів, онкотерапії, трансплантації або тим, хто має вроджені імунодефіцитні стани", – розповів РБК-Україна Кузін. У пацієнтів з цими станами може не сформуватися адекватна імунна відповідь після базового курсу щеплень, уточнив головний санлікар.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Крім того, Національна технічна група експертів з імунопрофілактики рекомендувала вводити третю дозу людям старше 60 років, якщо вони вакцинувалися CoronaVac. Якщо в наявності не буде цього препарату, його можна замінити іншим. Додаткову дозу вводитимуть від 28 днів до 3 місяців після другого щеплення.

Член штабу, голова НТГЕІ Федір Лапій зазначив, що додаткова доза – це не бустер. Алгоритм введення цих двох видів щеплень відрізняється. Додаткова третя доза призначена для тих людей, які мали недостатню відповідь на первинний курс вакцинації. Ревакцинальна або бустерна доза, зазвичай, вводиться через шість місяців для посилення або відновлення отриманого раніше захисту, пояснив Лапій.

"Що стосується ревакцинації через шість місяців після курсу, то ми поки не ухвалювали рішення про рекомендацію універсальної ревакцинації всім. Ми затвердили ревакцинацію через шість місяців для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу", – розповів глава НТГЕІ.

Також бустерну дозу зможуть отримати ті, хто вирушає до країн, що вимагають наявність третього щеплення. Чи перевірятимуть достовірність поїздки – поки під питанням. Лапій не виключив, що найближчим часом список людей, кому доведеться ревакцинуватися, можуть розширити.

Ревакцинацію краще робити переважно мРНК вакцинами, вважають у НТГЕІ. Проте необов'язково робити тим самим препаратом, яким робили перші два щеплення. Якщо повний курс проводився препаратом Moderna, третій укол може бути вакциною від Pfizer, і навпаки. Після двох доз AstraZeneca допускається третій укол мРНК-вакциною.

Опитані РБК-Україна експерти сумніваються, чи варто всім українцям вводити бустерну дозу через півроку після курсу щеплень. По-перше, ревакцинацію почали ті країни, які щепили майже половину або більшість своїх громадян. В Україні хоча б одну дозу вакцини отримали тільки орієнтовно 30% дорослого населення.

"У деяких країнах, де вже провели вакцинацію більшості населення, можуь собі дозволити ревакцинацію. Уявіть, що у них закінчився ремонт і вони думають, в який колір їм фарбувати стелю. А у нас будинок горить – чи доцільно наймати дизайнера, щоби вішати штори?" – зазначив у розмові з виданням імунолог Борис Донськой.

До того ж немає підтверджених даних про те, що бустер призводить до збільшення саме нейтралізуючих антитіл, каже директор Інституту біохімії НАН України Сергій Комісаренко.

"Третя доза збільшує кількість антитіл, але не факт, що ці антитіла спрямовані на нейтралізацію дії вірусу. Тому є пропозиція вводити бустерну дозу приблизно через рік після другого щеплення. Плюс вона повинна бути специфічною до того варіанту вірусу, який буде на той час більш небезпечним і поширеним", – сказав РБК-Україна академік.

Додаткову дозу вакцини в Україні отримають не всі (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Якщо через півроку після курсу щеплень не отримати бустер, ефект від вакцини все одно залишиться. Звичайно, через шість місяців імунітет слабшає, але не катастрофічно.

"Якщо перші три місяці він захищав, умовно кажучи, з гарантією 92%, то через півроку гарантія буде 81%. Так, він падає, але навіть через півроку залишається досить ефективним, він не зникає. Він буде в принципі працювати ще багато-багато років, просто рівень його ефективності буде трохи нижче", – пояснив Донськой.

Через деякий час після вакцинації, в першу чергу, слабшає антитільний імунітет, розповів Комісаренко. При цьому дія Т-лімфоцитів або лімфоцитів пам'яті, які також відіграють центральну роль в інактивації вірусу, зберігається роками.

За словами Комісаренка, термін захисту вакцин може відрізнятися і в залежності від препарату, що застосовується. Наприклад, від Moderna імунітет триває довше ніж від вакцини Pfizer, уточнив співрозмовник.

"Чому це відбувається – вченим невідомо. Одна з причин може полягати в тому, що коли колють Moderna – вводять 100 мікрограм мРНК, а коли Pfizer – 30 мікрограм. Тому, можливо, імунна пам'ять в першому випадку довша", – додав академік.