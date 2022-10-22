Третя за добу повітряна тривога. В Київській області знову працює ППО

У суботу, 22 жовтня, в Київській області вже вдруге працює ППО. Повітряну тривогу в регіоні вже оголосили тричі, починаючи з ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
"Третя за добу повітряна тривога. В області працює ППО", - розповів він.
Голова регіону закликав всіх перебувати в укриттях.
"Тримаємо стрій, бережемо себе та рідних, перебуваємо в укриттях. Нічого не фотографуємо!" - додав Кулеба.
Як повідомлялося, мешканців Київської області попередили про роботу сил ППО у суботу, 22 жовтня.
Кілька ракет, які прямували на столицю, було збито у Київській області.
За словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, загалом було збито 5 ракет, які летіли на Київ.
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