Третья за сутки воздушная тревога. В Киевской области снова работает ПВО

В субботу, 22 октября, в Киевской области уже второй раз работает ПВО. Воздушную тревогу в регионе уже обїявили трижды, начиная с утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.