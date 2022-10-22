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Третья за сутки воздушная тревога. В Киевской области снова работает ПВО

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Киев, Суббота 22 октября 2022 12:13
Третья за сутки воздушная тревога. В Киевской области снова работает ПВО Фото: в Киевской области снова работает ПВО 22 октября (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 22 октября, в Киевской области уже второй раз работает ПВО. Воздушную тревогу в регионе уже обїявили трижды, начиная с утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Третья за сутки воздушная тревога. В области работает ПВО", - рассказал он.

Глава региона призвал всех находиться в укрытиях.

"Держим строй, бережем себя и родных, находимся в укрытиях. Ничего не фотографируем!" - добавил Кулеба.

Как сообщалось, жителей Киевской области предупредили о работе сил ПВО в субботу, 22 октября.

Несколько ракет, которые направлялись на столицу, были сбиты в Киевской области.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, в общей сложности было сбито 5 ракет, которые летели на Киев.

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Киевская область
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