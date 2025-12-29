Третя доба без світла: на Київщині ліквідують наслідки масованого обстрілу

"Продовжуємо цілодобово ліквідовувати наслідки суботньої масованої атаки. Вишгородський район: без світла залишаються понад 9 тисяч родин. Відновлювальні роботи тривають третю добу, але потребують ще трохи часу", - йдеться у заяві.

Зазначається, що у Бориспільському і Броварському районах тривають екстрені відключення. В інших районах Київської області діють графіки відключень.