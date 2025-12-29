Третя доба без світла: на Київщині ліквідують наслідки масованого обстрілу

На Київщині триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки, яка відбулася в суботу, 27 грудня. Тисячі родин знеструмлені вже третю добу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК в Telegram.
"Продовжуємо цілодобово ліквідовувати наслідки суботньої масованої атаки. Вишгородський район: без світла залишаються понад 9 тисяч родин. Відновлювальні роботи тривають третю добу, але потребують ще трохи часу", - йдеться у заяві.
Зазначається, що у Бориспільському і Броварському районах тривають екстрені відключення. В інших районах Київської області діють графіки відключень.
У суботу, 27 грудня, РФ вчергове завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України із застосуванням дронів-камікадзе, крилатих ракет та аеробалістичних ракет "Кинджал". Основними цілями обстрілу стали Київ та Київська область.
У Києві пошкодження зафіксували у семи районах. На правому березі Києва діють графікові відключення електроенергії, на лівому - екстрені. За даними ДТЕК, десятки тисяч жителів досі залишаються без світла.
Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, щоб відновити електропостачання. Місцевих жителів закликають дотримуватися заходів безпеки.
За словами в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, країна-агресорка атакує українську енергетичну інфраструктуру не з метою остаточного блекауту, а як інструмент тиску на суспільство та спробу посіяти паніку.
