UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Третя доба без світла: на Київщині ліквідують наслідки масованого обстрілу

Фото: у двох районах області тривають екстрені відключення, а в інших - відключення за графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

На Київщині триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки, яка відбулася в суботу, 27 грудня. Тисячі родин знеструмлені вже третю добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК в Telegram.

"Продовжуємо цілодобово ліквідовувати наслідки суботньої масованої атаки. Вишгородський район: без світла залишаються понад 9 тисяч родин. Відновлювальні роботи тривають третю добу, але потребують ще трохи часу", - йдеться у заяві.

Зазначається, що у Бориспільському і Броварському районах тривають екстрені відключення. В інших районах Київської області діють графіки відключень.

Удар по енергетиці України 27 грудня

У суботу, 27 грудня, РФ вчергове завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України із застосуванням дронів-камікадзе, крилатих ракет та аеробалістичних ракет "Кинджал". Основними цілями обстрілу стали Київ та Київська область.

У Києві пошкодження зафіксували у семи районах. На правому березі Києва діють графікові відключення електроенергії, на лівому - екстрені. За даними ДТЕК, десятки тисяч жителів досі залишаються без світла.

Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, щоб відновити електропостачання. Місцевих жителів закликають дотримуватися заходів безпеки.

За словами в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, країна-агресорка атакує українську енергетичну інфраструктуру не з метою остаточного блекауту, а як інструмент тиску на суспільство та спробу посіяти паніку.

Детальніше про наслідки атаки РФ на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиївська областьЕлектроенергіяВійна в Україні