RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Третьи сутки без света: на Киевщине ликвидируют последствия массированного обстрела

Фото: в двух районах области продолжаются экстренные отключения, а в других - отключения по графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

На Киевщине продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки, которая состоялась в субботу, 27 декабря. Тысячи семей обесточены уже третьи сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.

"Продолжаем круглосуточно ликвидировать последствия субботней массированной атаки. Вышгородский район: без света остаются более 9 тысяч семей. Восстановительные работы продолжаются третьи сутки, но требуют еще немного времени", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в Бориспольском и Броварском районах продолжаются экстренные отключения. В других районах Киевской области действуют графики отключений.

 

Удар по энергетике Украины 27 декабря

В субботу, 27 декабря, РФ в очередной раз нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины с применением дронов-камикадзе, крылатых ракет и аэробаллистических ракет "Кинжал". Основными целями обстрела стали Киев и Киевская область.

В Киеве повреждения зафиксировали в семи районах. На правом берегу Киева действуют графиковые отключения электроэнергии, на левом - экстренные. По данным ДТЭК, десятки тысяч жителей до сих пор остаются без света.

Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение. Местных жителей призывают соблюдать меры безопасности.

По словам и.о. министра энергетики Артема Некрасова, страна-агрессор атакует украинскую энергетическую инфраструктуру не с целью окончательного блэкаута, а как инструмент давления на общество и попытку посеять панику.

Подробнее о последствиях атаки РФ на столицу - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиевская областьЭлектроэнергияВойна в Украине