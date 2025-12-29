Третьи сутки без света: на Киевщине ликвидируют последствия массированного обстрела

Удар по энергетике Украины 27 декабря

В субботу, 27 декабря, РФ в очередной раз нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины с применением дронов-камикадзе, крылатых ракет и аэробаллистических ракет "Кинжал". Основными целями обстрела стали Киев и Киевская область.

В Киеве повреждения зафиксировали в семи районах. На правом берегу Киева действуют графиковые отключения электроэнергии, на левом - экстренные. По данным ДТЭК, десятки тысяч жителей до сих пор остаются без света.

Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение. Местных жителей призывают соблюдать меры безопасности.

По словам и.о. министра энергетики Артема Некрасова, страна-агрессор атакует украинскую энергетическую инфраструктуру не с целью окончательного блэкаута, а как инструмент давления на общество и попытку посеять панику.

Подробнее о последствиях атаки РФ на столицу - читайте в материале РБК-Украина.