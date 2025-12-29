Третя доба без світла: на Київщині ліквідують наслідки масованого обстрілу

Фото: у двох районах області тривають екстрені відключення, а в інших - відключення за графіками (Getty Images)

На Київщині триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки, яка відбулася в суботу, 27 грудня. Тисячі родин знеструмлені вже третю добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК в Telegram.

"Продовжуємо цілодобово ліквідовувати наслідки суботньої масованої атаки. Вишгородський район: без світла залишаються понад 9 тисяч родин. Відновлювальні роботи тривають третю добу, але потребують ще трохи часу", - йдеться у заяві. Зазначається, що у Бориспільському і Броварському районах тривають екстрені відключення. В інших районах Київської області діють графіки відключень.