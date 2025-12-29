ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Третя доба без світла: на Київщині ліквідують наслідки масованого обстрілу

Україна, Понеділок 29 грудня 2025 15:40
UA EN RU
Третя доба без світла: на Київщині ліквідують наслідки масованого обстрілу Фото: у двох районах області тривають екстрені відключення, а в інших - відключення за графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

На Київщині триває ліквідація наслідків масованої ворожої атаки, яка відбулася в суботу, 27 грудня. Тисячі родин знеструмлені вже третю добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК в Telegram.

"Продовжуємо цілодобово ліквідовувати наслідки суботньої масованої атаки. Вишгородський район: без світла залишаються понад 9 тисяч родин. Відновлювальні роботи тривають третю добу, але потребують ще трохи часу", - йдеться у заяві.

Зазначається, що у Бориспільському і Броварському районах тривають екстрені відключення. В інших районах Київської області діють графіки відключень.

Удар по енергетиці України 27 грудня

У суботу, 27 грудня, РФ вчергове завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України із застосуванням дронів-камікадзе, крилатих ракет та аеробалістичних ракет "Кинджал". Основними цілями обстрілу стали Київ та Київська область.

У Києві пошкодження зафіксували у семи районах. На правому березі Києва діють графікові відключення електроенергії, на лівому - екстрені. За даними ДТЕК, десятки тисяч жителів досі залишаються без світла.

Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, щоб відновити електропостачання. Місцевих жителів закликають дотримуватися заходів безпеки.

За словами в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, країна-агресорка атакує українську енергетичну інфраструктуру не з метою остаточного блекауту, а як інструмент тиску на суспільство та спробу посіяти паніку.

Детальніше про наслідки атаки РФ на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київська область Електроенергія Війна в Україні
Новини
Зеленський назвав ключову умову для скасування воєнного стану
Зеленський назвав ключову умову для скасування воєнного стану
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну