Третьи сутки без света: на Киевщине ликвидируют последствия массированного обстрела

На Киевщине продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки, которая состоялась в субботу, 27 декабря. Тысячи семей обесточены уже третьи сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram .

Отмечается, что в Бориспольском и Броварском районах продолжаются экстренные отключения. В других районах Киевской области действуют графики отключений.

" Продолжаем круглосуточно ликвидировать последствия субботней массированной атаки. Вышгородский район: без света остаются более 9 тысяч семей. Восстановительные работы продолжаются третьи сутки, но требуют еще немного времени ", - говорится в заявлении.

Удар по энергетике Украины 27 декабря

В субботу, 27 декабря, РФ в очередной раз нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины с применением дронов-камикадзе, крылатых ракет и аэробаллистических ракет "Кинжал". Основными целями обстрела стали Киев и Киевская область.

В Киеве повреждения зафиксировали в семи районах. На правом берегу Киева действуют графиковые отключения электроэнергии, на левом - экстренные. По данным ДТЭК, десятки тысяч жителей до сих пор остаются без света.

Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение. Местных жителей призывают соблюдать меры безопасности.

По словам и.о. министра энергетики Артема Некрасова, страна-агрессор атакует украинскую энергетическую инфраструктуру не с целью окончательного блэкаута, а как инструмент давления на общество и попытку посеять панику.

