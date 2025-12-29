ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Третьи сутки без света: на Киевщине ликвидируют последствия массированного обстрела

Украина, Понедельник 29 декабря 2025 15:40
UA EN RU
Третьи сутки без света: на Киевщине ликвидируют последствия массированного обстрела Фото: в двух районах области продолжаются экстренные отключения, а в других - отключения по графикам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

На Киевщине продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки, которая состоялась в субботу, 27 декабря. Тысячи семей обесточены уже третьи сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.

"Продолжаем круглосуточно ликвидировать последствия субботней массированной атаки. Вышгородский район: без света остаются более 9 тысяч семей. Восстановительные работы продолжаются третьи сутки, но требуют еще немного времени", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в Бориспольском и Броварском районах продолжаются экстренные отключения. В других районах Киевской области действуют графики отключений.

Удар по энергетике Украины 27 декабря

В субботу, 27 декабря, РФ в очередной раз нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины с применением дронов-камикадзе, крылатых ракет и аэробаллистических ракет "Кинжал". Основными целями обстрела стали Киев и Киевская область.

В Киеве повреждения зафиксировали в семи районах. На правом берегу Киева действуют графиковые отключения электроэнергии, на левом - экстренные. По данным ДТЭК, десятки тысяч жителей до сих пор остаются без света.

Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение. Местных жителей призывают соблюдать меры безопасности.

По словам и.о. министра энергетики Артема Некрасова, страна-агрессор атакует украинскую энергетическую инфраструктуру не с целью окончательного блэкаута, а как инструмент давления на общество и попытку посеять панику.

Подробнее о последствиях атаки РФ на столицу - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киевская область Электроэнергия Война в Украине
Новости
Зеленский назвал ключевое условие для отмены военного положения
Зеленский назвал ключевое условие для отмены военного положения
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну