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Третя атака за два тижні: дрони повторно атакували нафтобазу біля Ставрополя (фото, відео)

05:49 19.07.2026 Нд
1 хв
Місцеві мешканці вже публікують кадри з кількох точок займання
aimg Катерина Коваль
Третя атака за два тижні: дрони повторно атакували нафтобазу біля Ставрополя (фото, відео) Фото: на місці влучання фіксують кілька осередків пожежі (Getty Images)
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Нафтобазу в місті Михайлівську Ставропольського краю атакували втретє за останні два тижні. Місцеві повідомляють про кілька точок пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що відомо про атаку

Місцеві мешканці Михайлівська публікують кадри з кількох точок пожежі, які виникли після атаки.

Безпілотники вдарили по нафтобазі ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" вже втретє за останні два тижні.

Об'єкт є одним із найбільших паливних об'єктів на півдні Росії.

Його використовують для прийому, зберігання та розподілу бензину й дизельного пального.

Нагадаємо, це вже не перша атака на нафтобазу в цьому місті. У ніч на 9 липня кілька російських міст уже зазнавали атаки невідомих дронів, тоді під удар потрапила нафтобаза "Лукойл-Югнафтопродукт" у Михайлівську, а пожежа на ранок лише посилювалась.

У ніч на 13 липня нафтобаза знову зазнала атаки дронів.

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