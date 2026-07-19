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Третья атака за две недели: дроны атаковали нефтебазу возле Ставрополя (фото, видео)

05:49 19.07.2026 Вс
1 мин
Местные жители уже публикуют кадры из нескольких точек возгорания
aimg Екатерина Коваль
Третья атака за две недели: дроны атаковали нефтебазу возле Ставрополя (фото, видео) Фото: на месте попадания фиксируют несколько очагов пожара (Getty Images)
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Нефтебазу в городе Михайловске Ставропольского края атаковали третий раз за последние две недели. Местные сообщают о нескольких точках пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что известно об атаке

Местные жители Михайловска публикуют кадры из нескольких точек пожара, возникших после атаки.

Беспилотники ударили по нефтебазе ООО "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт" уже в третий раз за последние две недели.

Объект является одним из самых крупных топливных объектов на юге России.

Его используют для приема, хранения и распределения бензина и дизельного топлива.

Напомним, это уже не первая атака на нефтебазу в этом городе. В ночь на 9 июля несколько российских городов уже подвергались атакам неизвестных дронов, тогда под удар попала нефтебаза "Лукойл-Югнефтепродукт" в Михайловске, а пожар на утро только усиливался.

В ночь на 13 июля нефтебаза вновь подверглась атаке дронов.

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