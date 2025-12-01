Ворог штурмує на 9 напрямках, понад 170 боїв за добу: Генштаб оновив карти фронту

На фронті протягом доби з 30 листопада по 1 грудня відбулося 171 бойове зіткнення. Російські окупанти атакують на 9 напрямках, найбільше - на Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4309 обстрілів, зокрема 93 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6062 дрони-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Тихе Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Косівцеве, Веселянка, Лук’янівське, Григорівське Запорізької області; Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Сиутація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані авіаційні бомби, здійснив 178 обстрілів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.



На Куп’янському напрямку вчора противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 12 наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ.

На Краматорському напрямку за минулу добу наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Вербове, Єгорівка та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дев’ять ворожих спроб просунутися вперед в напрямках Прилук, Варварівки, Гуляйполя та в районах Солодкого й Успенівки.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту - успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.