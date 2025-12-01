ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Третьем корпусе опровергли заявления россиян о захвате двух поселков возле Лимана

Понедельник 01 декабря 2025 14:14
UA EN RU
В Третьем корпусе опровергли заявления россиян о захвате двух поселков возле Лимана Фото: в Третьем корпусе опровергли заявления россиян о захвате двух поселков возле Лимана (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украинские военные опровергли информацию Минобороны РФ о якобы захвате двух населенных пунктов возле Лимана Донецкой области. Речь идет о поселках Ставки и Новоселовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Третьего армейского корпуса ВСУ в Telegram.

"Командование 20-й армии и Минобороны РФ заявило о якобы "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка в зоне ответственности 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса", - пишут военные.

Защитники назвали это информационной манипуляцией врага.

Как пояснили в Третьем корпусе, противник использует старую тактику: инфильтрует отдельные группы в районе неподконтрольных ему поселков с целью снять постановочные видео с триколором, сымитировать "контроль" и выдать потери за успехи.

"Каждую из таких групп систематически уничтожают украинские подразделения. И командиры 20-й армии РФ продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование", - отметили там.

Командир 60 ОМБр Дмитрий Рогозюк подтвердил, что ситуация на участке контролируемая.

"60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада вместе со смежными подразделениями продолжает устойчиво удерживать занятые рубежи в Донецкой области. Никаких оснований заявлять о "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка не существует!" - отметил комбриг.

Ситуация на Лиманском направлении

В ноябре российские войска активизировали наступление на Лиманском направлении. Большие группы пехоты пытаются прорвать украинскую оборону, просочиться в город и выйти к железнодорожному вокзалу. Оккупанты также используют бронетехнику.

Украинские силы сдерживают атаки.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что ситуация на фронте остается сложной. По его словам, самые интенсивные бои идут в районах семи городов, среди которых и Лиман.

В сегодняшней утренней сводке Генштаб сообщил, что за минувшие сутки на Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Коровиного Яра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине Война России против Украины
Новости
Россия ударила баллистикой по Днепру: есть погибшие и много пострадавших (фото)
Россия ударила баллистикой по Днепру: есть погибшие и много пострадавших (фото)
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит