В Третьем корпусе опровергли заявления россиян о захвате двух поселков возле Лимана
Украинские военные опровергли информацию Минобороны РФ о якобы захвате двух населенных пунктов возле Лимана Донецкой области. Речь идет о поселках Ставки и Новоселовка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Третьего армейского корпуса ВСУ в Telegram.
"Командование 20-й армии и Минобороны РФ заявило о якобы "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка в зоне ответственности 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса", - пишут военные.
Защитники назвали это информационной манипуляцией врага.
Как пояснили в Третьем корпусе, противник использует старую тактику: инфильтрует отдельные группы в районе неподконтрольных ему поселков с целью снять постановочные видео с триколором, сымитировать "контроль" и выдать потери за успехи.
"Каждую из таких групп систематически уничтожают украинские подразделения. И командиры 20-й армии РФ продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование", - отметили там.
Командир 60 ОМБр Дмитрий Рогозюк подтвердил, что ситуация на участке контролируемая.
"60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада вместе со смежными подразделениями продолжает устойчиво удерживать занятые рубежи в Донецкой области. Никаких оснований заявлять о "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка не существует!" - отметил комбриг.
Ситуация на Лиманском направлении
В ноябре российские войска активизировали наступление на Лиманском направлении. Большие группы пехоты пытаются прорвать украинскую оборону, просочиться в город и выйти к железнодорожному вокзалу. Оккупанты также используют бронетехнику.
Украинские силы сдерживают атаки.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что ситуация на фронте остается сложной. По его словам, самые интенсивные бои идут в районах семи городов, среди которых и Лиман.
В сегодняшней утренней сводке Генштаб сообщил, что за минувшие сутки на Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Коровиного Яра.