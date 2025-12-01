В Третьем корпусе опровергли заявления россиян о захвате двух поселков возле Лимана

Украинские военные опровергли информацию Минобороны РФ о якобы захвате двух населенных пунктов возле Лимана Донецкой области. Речь идет о поселках Ставки и Новоселовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Третьего армейского корпуса ВСУ в Telegram .

"Командование 20-й армии и Минобороны РФ заявило о якобы "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка в зоне ответственности 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса", - пишут военные.

Защитники назвали это информационной манипуляцией врага.

Как пояснили в Третьем корпусе, противник использует старую тактику: инфильтрует отдельные группы в районе неподконтрольных ему поселков с целью снять постановочные видео с триколором, сымитировать "контроль" и выдать потери за успехи.

"Каждую из таких групп систематически уничтожают украинские подразделения. И командиры 20-й армии РФ продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование", - отметили там.

Командир 60 ОМБр Дмитрий Рогозюк подтвердил, что ситуация на участке контролируемая.

"60-я отдельная механизированная Ингулецкая бригада вместе со смежными подразделениями продолжает устойчиво удерживать занятые рубежи в Донецкой области. Никаких оснований заявлять о "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка не существует!" - отметил комбриг.