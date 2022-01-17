Зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев покинул пост главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Это уже третий зять Назарбаева ушел в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт госфонда " Самрук-Казына ".

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что благодаря его предшественнику в стране "появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам".

В релизе говорится, что такие решения приняли советы директоров компаний. Однако, причины не указали.

Ранее родственников Назарбаева уволили с ведущих должностей нацкомпаний. Речь идет о его зятьях.

Напомним, в городах Казахстана с жилых домов и зданий организаций начали снимать таблички, где упоминается имя экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Отметим, в начале 2022 года Казахстан охватили массовые протесты и беспорядки, и первый президент Нурсултан Назарбаев ни разу не выступил публично, хотя имеет титул елбасы - пожизненного лидера нации. Местные СМИ предполагали, что он семьей покинул страну, но у Назарбаева заявляли, что он находится в столице.