У Третій штурмовій показали, як знищують окупантів за допомогою FPV-дронів (відео)
Бійці Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку. Ліквідацію загарбників за допомогою FPV-дронів зафіксували на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригади.
"Заскамили росіян, які намагались сховатися у будинках та бліндажах. На ходу підірвали ворожі легковушку, вантажівку, і втікаючу від дрона піхоту", - йдеться в дописі під відео.
Втрати Росії в Україні
За даними Генштабу, протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1160 російських окупантів.
Таким чином загальні втрати російської армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 476 460 солдатів.
Також воїни ЗСУ знищили 25 танків, 14 ББМ, 37 артсистем та іншу техніку ворога.
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