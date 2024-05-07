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У Третій штурмовій показали, як знищують окупантів за допомогою FPV-дронів (відео)

Україна, Вівторок 07 травня 2024 23:20
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У Третій штурмовій показали, як знищують окупантів за допомогою FPV-дронів (відео) Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку. Ліквідацію загарбників за допомогою FPV-дронів зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригади.

"Заскамили росіян, які намагались сховатися у будинках та бліндажах. На ходу підірвали ворожі легковушку, вантажівку, і втікаючу від дрона піхоту", - йдеться в дописі під відео.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1160 російських окупантів.

Таким чином загальні втрати російської армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали вже близько 476 460 солдатів.

Також воїни ЗСУ знищили 25 танків, 14 ББМ, 37 артсистем та іншу техніку ворога.

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