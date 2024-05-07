У Третій штурмовій показали, як знищують окупантів за допомогою FPV-дронів (відео)

Бійці Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку. Ліквідацію загарбників за допомогою FPV-дронів зафіксували на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригади.

"Заскамили росіян, які намагались сховатися у будинках та бліндажах. На ходу підірвали ворожі легковушку, вантажівку, і втікаючу від дрона піхоту", - йдеться в дописі під відео.