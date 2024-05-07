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В Третьей штурмовой показали, как уничтожают оккупантов с помощью FPV-дронов (видео)

Украина, Вторник 07 мая 2024 23:20
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В Третьей штурмовой показали, как уничтожают оккупантов с помощью FPV-дронов (видео) Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ продолжают уничтожать российских окупантов и их технику. Ликвидацию захватчиков с помощью FPV-дронов зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригады.

"Заскамили россиян, которые пытались скрыться в домах и блиндажах. На ходу взорвали вражеские легковушку, грузовик, и убегающую от дрона пехоту", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1160 российских оккупантов.

Таким образом, общие потери российской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 476 460 солдат.

Также воины ВСУ уничтожили 25 танков, 14 ББМ, 37 артсистем и другую технику врага.

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