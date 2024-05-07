В Третьей штурмовой показали, как уничтожают оккупантов с помощью FPV-дронов (видео)

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ продолжают уничтожать российских окупантов и их технику. Ликвидацию захватчиков с помощью FPV-дронов зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригады.

"Заскамили россиян, которые пытались скрыться в домах и блиндажах. На ходу взорвали вражеские легковушку, грузовик, и убегающую от дрона пехоту", - говорится в сообщении под видео.