У Третій штурмовій назвали втрати РФ за місяць боїв під Авдіївкою

Під Авдіївкою бійці Третьої окремої штурмової бригади протягом березня завдали ворогу втрат у майже 3 тисячі окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригади.
"Впродовж березня бійці Третьої штурмової безперервно нищили, палили техніку та стирали сили росіян об міцну оборону наших підрозділів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що місяць боїв під Авдіївкою вартував ворогу втрат, які за кількістю вже дорівнюють повноцінній бригаді Збройних сил РФ: 1033 окупантів вбито, ще 1796 - порено.
"Наші бійці позбавили противника батальйонного КСП, чисельної техніки, танків, БМП й важкого озброєння. З РЕБ посадили декілька сотень дронів FPV і знищили новітні ворожі БПЛА", - додали в бригаді.
Третя штурмова наводить втрати РФ у техніці:
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Нагадаємо, минулого місяця українським захисникам довелося вийти з Авдіївки, оборона якої продовжувалась з початку повномасштабного вторгнення.
Пізніше газета The New York Times писала, що наступ Росії навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів.
Як писало РБК-Україна напередодні, наступ РФ на захід від Авдіївки сповільнився, упершись у першу лінію природних перешкод.
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