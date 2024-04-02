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В Третьей штурмовой назвали потери РФ за месяц боев под Авдеевкой

Фото: украинский военный (acebook.com/ab3army)
Автор: Татьяна Степанова

Под Авдеевкой бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады в течение марта нанесли врагу потери у почти 3 тысячи оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригады.

"В течение марта бойцы Третьей штурмовой непрерывно уничтожали, жгли технику и стирали силы россиян о крепкую оборону наших подразделений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что месяц боев под Авдеевкой стоил врагу потерь, которые по количеству уже равны полноценной бригаде Вооруженных сил РФ: 1033 оккупанта убиты, еще 1796 - ранены.

"Наши бойцы лишили противника батальонного КСП, численной техники, танков, БМП и тяжелого вооружения. С РЭБ посадили несколько сотен дронов FPV и уничтожили новейшие вражеские БПЛА", - добавили в бригаде.

Третья штурмовая приводит потери РФ в технике:

  • 8 уничтоженных и 11 пораженных танков;
  • 15 уничтоженных и 8 пораженных боевых бронированных машин;
  • 34 уничтоженной и 9 пораженных единиц автотехники;
  • 14 уничтоженных и 26 пораженных минометов и единиц артиллерии;
  • 6 уничтоженных и 453 пораженных беспилотников;
  • 13 уничтоженных составов БК;
  • 6 уничтоженных и три пораженных станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

https://t.me/ab3army

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, в прошлом месяце украинским защитникам пришлось выйти из Авдеевки, оборона которой продолжалась с начала полномасштабного вторжения.

Позже газета The New York Times писала, что наступление России вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов.

Как писало РБК-Украина накануне, наступление РФ к западу от Авдеевки замедлилось, упершись в первую линию естественных препятствий.

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