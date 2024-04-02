В Третьей штурмовой назвали потери РФ за месяц боев под Авдеевкой

"В течение марта бойцы Третьей штурмовой непрерывно уничтожали, жгли технику и стирали силы россиян о крепкую оборону наших подразделений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что месяц боев под Авдеевкой стоил врагу потерь, которые по количеству уже равны полноценной бригаде Вооруженных сил РФ: 1033 оккупанта убиты, еще 1796 - ранены.

"Наши бойцы лишили противника батальонного КСП, численной техники, танков, БМП и тяжелого вооружения. С РЭБ посадили несколько сотен дронов FPV и уничтожили новейшие вражеские БПЛА", - добавили в бригаде.

Третья штурмовая приводит потери РФ в технике:

8 уничтоженных и 11 пораженных танков;

15 уничтоженных и 8 пораженных боевых бронированных машин;

34 уничтоженной и 9 пораженных единиц автотехники;

14 уничтоженных и 26 пораженных минометов и единиц артиллерии;

6 уничтоженных и 453 пораженных беспилотников;

13 уничтоженных составов БК;

6 уничтоженных и три пораженных станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.

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