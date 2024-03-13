ua en ru
Ср, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Третя штурмова про Авдіївський напрямок: РФ не відступає, ситуація залишається надскладною

Авдіївка, Донецька область, Середа 13 березня 2024 17:45
UA EN RU
Третя штурмова про Авдіївський напрямок: РФ не відступає, ситуація залишається надскладною Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається надскладною. Попри чисельні втрати російські війська не відступають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Третьої окремої штурмової бригади.

"Після виходу з Авдіївки та звільнення населеного пункту Красногорівка Третя окрема штурмова бригада продовжує нищити ворога на Авдіївського напрямку", - йдеться в повідомленні.

Станом на зараз на рахунку підрозділів бригади:

  • понад 500 ліквідованих окупантів;
  • до 20 ворожих броньованих машин і танків;
  • ЗРК, артсистеми, САУ та значна кількість автотехніки росіян.

"Так, за чисельністю втрат, противнику було завдано критичного ураження на рівні полку, але переважаючі кількісно Збройні сили РФ не відступають. Бойова обстановка залишається надскладною", - додали в бригаді.

Там також зазначили, що попри напружену ситуацію Третя штурмова продовжує стирати ворожу піхоту, відбивати штурми й не дозволяє окупантам здійснити прорив углиб зайнятої оборони на Авдіївському напрямку.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, нещодавно українським захисникам довелося вийти з Авдіївки, оборона якої продовжувалась з початку повномасштабного вторгнення.

Як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якби союзники передали б нашим військовим боєприпаси вчасно, то з Авдіївки не довелося б відступати.

Після цього в районі населеного пункту було втрачено контроль над кількома селами.

Минулого тижня ЗСУ повідомляли, що російські окупанти застрягли в районі Авдіївки та не можуть просуватися далі. Основні зусилля вони зосереджують у районі Новомихайлівки.

Як писала газета The New York Times, наступ Росії навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів. Україна спрямувала значні сили для захисту цього району, а російські війська атакують у відкритих полях з невеликим прикриттям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Донецька область Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Чиє Тьоткіно? Добровольці розповіли, хто контролює село, яке межує з Україною
Чиє Тьоткіно? Добровольці розповіли, хто контролює село, яке межує з Україною
DAILY
"Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна