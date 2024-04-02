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У Третій штурмовій назвали втрати РФ за місяць боїв під Авдіївкою

Вівторок 02 квітня 2024 21:28
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У Третій штурмовій назвали втрати РФ за місяць боїв під Авдіївкою Фото: український військовий (acebook.com/ab3army)
Автор: Тетяна Степанова

Під Авдіївкою бійці Третьої окремої штурмової бригади протягом березня завдали ворогу втрат у майже 3 тисячі окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригади.

"Впродовж березня бійці Третьої штурмової безперервно нищили, палили техніку та стирали сили росіян об міцну оборону наших підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що місяць боїв під Авдіївкою вартував ворогу втрат, які за кількістю вже дорівнюють повноцінній бригаді Збройних сил РФ: 1033 окупантів вбито, ще 1796 - порено.

"Наші бійці позбавили противника батальйонного КСП, чисельної техніки, танків, БМП й важкого озброєння. З РЕБ посадили декілька сотень дронів FPV і знищили новітні ворожі БПЛА", - додали в бригаді.

Третя штурмова наводить втрати РФ у техніці:

  • 8 знищених й 11 уражених танків;
  • 15 знищених та 8 уражених бойових броньованих машин;
  • 34 знищеної й 9 уражених одиниць автотехніки;
  • 14 знищених та 26 уражених мінометів й одиниць артилерії;
  • 6 знищених та 453 уражених безпілотників;
  • 13 знищених складів БК;
  • 6 знищених та три уражених станкових протитанкових гранатомети, автоматичних гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.

У Третій штурмовій назвали втрати РФ за місяць боїв під Авдіївкою

https://t.me/ab3army

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, минулого місяця українським захисникам довелося вийти з Авдіївки, оборона якої продовжувалась з початку повномасштабного вторгнення.

Пізніше газета The New York Times писала, що наступ Росії навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів.

Як писало РБК-Україна напередодні, наступ РФ на захід від Авдіївки сповільнився, упершись у першу лінію природних перешкод.

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