В Третьей штурмовой назвали потери РФ за месяц боев под Авдеевкой
Под Авдеевкой бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады в течение марта нанесли врагу потери у почти 3 тысячи оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригады.
"В течение марта бойцы Третьей штурмовой непрерывно уничтожали, жгли технику и стирали силы россиян о крепкую оборону наших подразделений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что месяц боев под Авдеевкой стоил врагу потерь, которые по количеству уже равны полноценной бригаде Вооруженных сил РФ: 1033 оккупанта убиты, еще 1796 - ранены.
"Наши бойцы лишили противника батальонного КСП, численной техники, танков, БМП и тяжелого вооружения. С РЭБ посадили несколько сотен дронов FPV и уничтожили новейшие вражеские БПЛА", - добавили в бригаде.
Третья штурмовая приводит потери РФ в технике:
- 8 уничтоженных и 11 пораженных танков;
- 15 уничтоженных и 8 пораженных боевых бронированных машин;
- 34 уничтоженной и 9 пораженных единиц автотехники;
- 14 уничтоженных и 26 пораженных минометов и единиц артиллерии;
- 6 уничтоженных и 453 пораженных беспилотников;
- 13 уничтоженных составов БК;
- 6 уничтоженных и три пораженных станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.
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Ситуация на Авдеевском направлении
Напомним, в прошлом месяце украинским защитникам пришлось выйти из Авдеевки, оборона которой продолжалась с начала полномасштабного вторжения.
Позже газета The New York Times писала, что наступление России вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов.
Как писало РБК-Украина накануне, наступление РФ к западу от Авдеевки замедлилось, упершись в первую линию естественных препятствий.
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