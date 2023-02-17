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Третій рівень небезпеки. Українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах

Фото: українців попередили про загрозу сходження лавин у Карпатах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Синоптики попереджають українців про значну сніголавинну небезпеку на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей 18-19 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - зазначають синоптики.

Окрім цього помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується:

  • 17 лютого - на високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей.
  • 17-19 лютого - у горах Львівської та Чернівецької областей.

РБК-Україна розповідало про "сюрпризи", які підготувала погода на сьогодні.

До того ж, синоптики розповіли, якою буде погода до кінця лютого в Україні.

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