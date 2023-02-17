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Третий уровень опасности. Украинцев предупредили об угрозе схождения лавин в Карпатах

Фото: украинцев предупредили об угрозе схождения лавин в Карпатах (t.me/dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

Синоптики предупреждают украинцев о значительной снеголавинной опасности на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей 18-19 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - отмечают синоптики.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удержится:

  • 17 февраля - на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей.
  • 17-19 февраля - в горах Львовской и Черновицкой областей.

РБК-Украина рассказывало о"сюрпризах", которые подготовила погода на сегодня.

К тому же, синоптики рассказали, какой будет погода до конца февраля в Украине.

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